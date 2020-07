Trekkerverkoop fors lager in 2020

De verkoop van landbouwtrekkers blijft in 2020 fors lager dan in voorgaande jaren. Tot en met mei zijn 985 trekkers verkocht. Dat is 19% minder dan in dezelfde periode van 2019.

In mei zijn slechts 149 trekkers afgeleverd door dealers aan de eindgebruiker, ruim 30% minder dan in mei 2019. Dat blijkt uit de maandelijkse registratie van branchevereniging Fedecom. De mechanisatiebranche heeft ook te maken met de negatieve gevolgen van de coronacrisis. Investeringen zijn deels uitgesteld door ondernemers die zelf kampen met omzetverlies en slechte resultaten verwachten. Onduidelijk blijft voorlopig in hoeverre de markt in de komende maanden nog gaat herstellen. Lees verder onder de grafiek.

Cijfers per merk tot en met mei 2019 In de maandelijkse verkoopcijfers worden ook cijfers per merk vermeld. Die aantallen zijn echter met een jaar vertraagd. Vanwege mededingingsregels mogen cijfers per merk pas na 12 maanden verstrekt worden. Tot en met mei 2019 verkocht John Deere de meeste trekkers met 254 stuks, direct gevolgd door Fendt met 232 trekkers. New Holland stond op nummer 3 met 186 verkochte trekkers.