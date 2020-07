Tractorpulling van start in Boerdonk, ondanks corona

Stichting Trekkertrek Boerdonk kondigt de eerste buitenwedstrijd van 2020 aan. Vanwege corona wordt het kleinschaliger.

In voorgaande jaren stond Boerdonk garant voor twee dagen lang spektakel inclusief het tentfeest onder de naam ‘Boerdonk bast los’. Vanwege corona wordt het dit jaar een bescheiden eendaagse wedstrijd. Het tentfeest gaat niet door en er is geen mogelijkheid tot overnachten. Maximaal 1.000 man publiek is toegestaan op gereserveerde plaatsen.

Inschrijven vanaf 24 juli

Vanaf vrijdag 24 juli gaan de inschrijvingen open voor de sport- en supersportklassen. Als er nog ruimte overblijft in het programma, wordt mogelijk nog een standaardklasse toegevoegd. De wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 3 oktober. Houd voor de laatste informatie, het inschrijven en het bestellen van kaarten de website van Boerdonk in de gaten.

Een impressie van de editie van 2019: