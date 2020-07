Team Blue Thunder stopt met tractorpulling

Tractorpullingteam Blue Thunder houdt op te bestaan. PFAS en corona zijn debet aan het besluit.

Het team rond Derk Willems en Jeroen Jacobs heeft zijn roots in de standaard- en sportklasse van de Trekkerslep, van waaruit het via de Farmstock en Limited Superstock in de Zware superstock-klasse terecht kwam.

Corona- en stikstofproblemen

Het hoge niveau van de Superstock, en het bijbehorende budget dat nodig is om om de prijzen mee te strijden, worden als reden genoemd voor het besluit. Een groot deel van de sponsoring haalde het team uit de agrarische wereld en het grondverzet, die met de recente PFAS- en stikstofproblemen onder druk staan. De uitbraak van het coronavirus deed daar nog een schepje bovenop. Dat heeft het team doen besluiten om een punt achter de pullingcarrière te zetten.

De transportcombinatie is inmiddels verkocht, voor de trekker is belangstelling getoond uit binnen- en buitenland.