Michelin komt met TrailXBib aanhangerband

Michelin komt met een nieuwe VF-band voor aanhangers, silagewagens en mesttanks: de Michelin TrailXBib.

Meest bijzonder is dat de Michelin TrailXBib een VF-band is. Concreet betekent dit dat deze band volgens een norm gemaakt is waardoor deze makkelijker afplat, flexibeler is qua bouw en -ten opzichte van gangbare banden- op een lagere bandenspanning mag. Vanuit dat oogpunt is de band vriendelijker voor de bodem.

TrailXBib 5% duurder

Voorlopig is de nieuwe TrailXBib leverbaar in twee maten:

VF 560/60 R22.5

VF 650/55 R26.5.

De TrailXBib VF 560/60 R22.5 volgt de huidige CargoXBib Heavy Duty op in dezelfde maat en kost bruto € 1.394. De andere nieuweling (maat VF 650/55 R26.5) kost € 2.380. Beide richtprijzen liggen ongeveer 5% boven die van de huidige populaire Cargoxbib.

De TrailXBib-banden zijn leverbaar vanaf juli 2020. In 2021 volgens er meer maten in deze serie banden.