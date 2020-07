Maai- en stalvoerrobot aanstaande bij Lely

Lely in Maassluis ontwikkelt een nieuwe robot die zelfstandig het gras maait, opraapt en naar het erf brengt.

Een prototype van deze robot dook ruim een jaar geleden al op. Inmiddels heeft de redactie nieuwe foto’s in bezit. Duidelijk zichtbaar is dat deze robot, die de taak van zomerstalvoedering op zich neemt, in een volgende fase zit. De beplating is nu strak en de sensoren zijn duidelijk zichtbaar. Een introductiefase lijkt dan ook aanstaande. Lely wil er echter officieel nog niks over kwijt.

De stalvoederingsrobot gefotografeerd bij een koeienstal in Zuidwest-Nederland. Zichtbaar zijn de sensoren en de dwarsafvoerband achterop de machine. Naar alle waarschijnlijkheid is deze van Lely.

Robot neemt repeterend werk uit handen

Dat Lely met deze robot komt, ligt ook wel voor de hand. Al sinds de introductie van de melkrobot in 1990 is het de filosofie van Lely om repeterend werk van de melkveehouder te automatiseren. Een maai- of stalvoederingsrobot past, na de introductie van onder andere mest-, aanschuif- en voerrobots, precies in die filosofie.

Komt de robot op 6 oktober?

Ondanks dat een officiële bevestiging uitblijft, maakt Lely er geen geheim van te komen met een stalvoederings- en maairobot. Uit de film van de aankomende Lely Future Farm Days op 6 oktober, blijkt dat dit de volgende stap wordt.

Het zou daarbij ook voor de hand liggen dat de ingenieurs uit Maassluis deze stalvoederingsrobot integreren in het totaal- en ontzorgingsconcept voor de melkveehouder. De robot zou op basis van de dagelijkse behoefte aan eiwitten en structuur exact een gepaste hoeveelheid vers gras van het land kunnen halen. Detail: inmiddels staan er ook vacatures op de Lely-website waar wordt gezocht naar maaispecialisten.