Een derde kandidaten zakt voor examen T-rijbewijs

Een derde van de examenkandidaten zakt tijdens het examen voor het besturen van trekkers. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

In 2019 werden in totaal 5.433 examens afgenomen voor het T-rijbewijs. Hiervan slaagden 3.557 kandidaten, ofwel 65,6%. In 2018 nam CBR 5.009 examens af voor het trekkerrijbewijs. Toen slaagde 65,3%

De slagingspercentages voor het trekkerrijbewijs zijn vergelijkbaar met die van andere vakbewaamheidsexamens, zoals het vrachtwagenrijbewijs en de theorie-examens voor de binnenvaart. Bij het bus- of taxi-examen slaagt gemiddeld ruim de helft van de kandidaten. Bij het autorijexamen slaagt gemiddeld 49,1% voor het examen, bij auto met aanhanger (B+E) is dit 75,5%

T-rijbewijs vanaf juli 2015 verplicht

Het T-rijbewijs is op 1 juli 2015 ingevoerd en geldt voor het rijden met trekkers en landbouwvoertuigen op de openbare weg. Personen die voor deze datum al over en B-rijbewijs beschikten, krijgen het T-rijbewijs bij vernieuwing van het rijbewijs automatisch bijgeschreven.