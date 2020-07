Deutz-Fahr breidt 6.4-serie uit met 6145.4

Deutz-Fahr presenteert de 6145.4. Het nieuwe model vult de 6155.4, 6165.4 en 6175.4 aan. De trekker is vooralsnog alleen leverbaar als actiemodel.

Het kleinste model van de 6.4-serie van Deutz-Fahr dicht het gat tussen de 6140 en de grotere 6155.4. De nieuwe 6145.4 heeft volgens de fabrikant een maximaal vermogen van 144 pk bij 1.900 motortoeren en voldoet aan Fase V-emissienormen. In de dieseltank neem je 225 liter mee.

De fronthef tilt 4,2 ton volgens Deutz-Fahr. Ruim voldoende om bijvoorbeeld vlot met een frontmaaier overweg te kunnen. De bediening vanuit de cabine gaat via de MaxCom rijhendel.

Powerpakket actiemodel

Het nieuwe model is op dit moment alleen beschikbaar als actiemodel met opties als de geautomatiseerde RCshift, 50km/u-bak, geveerde vooras, cabinevering en led-lichtpakket. Daarnaast wordt de trekker geleverd met een geïntegreerde fronthef met comfortpakket. De fronthef is daarmee elektrisch bedienbaar vanaf de MaxCom-rijhendel.

Technisch

Deutz-Fahr 6145.4

Vermogen – 144 pk

Wielbasis – 254,3 cm

Hoogte – 292 cm

Maximaal koppel – 663 Nm bij 1.500 motortoeren

Standaard wordt de trekker afgeleverd op 480/70 R28-voorbanden en 580/70 R38-achterbanden. Ook is het mogelijk om de trekker op 520/60 R28 en 650/65 R38 af te leveren. Op dit moment is hij alleen te koop met de geautomatiseerde RCshift, later volgt ook een powershiftuitvoering.

De 6145.4 van Deutz-Fahr is te koop voor € 73.950 excl. btw en afleverkosten.