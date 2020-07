Claas komt met nieuwe Disco-schijvenmaaiers

Claas komt met een nieuwe 10- en 100-serie van de befaamde Disco-schijvenmaaiers. Meest vernieuwend is de maaibalk.

De nieuwe 10-serie bestaat uit drie modellen, de Disco 24, 28 en 32 met werkbreedtes van 2,2 tot 3 meter. Dit zijn eenvoudige maaiers, niet leverbaar met kneuzer en met een mechanisch veersysteem om de druk van de maaibalk op de bodem in te stellen. De maaiers kunnen tot een opwaartse hoek van 45 graden maaien en hebben een obstakelbeveiliging. Een Disco 24 is verkrijgbaar vanaf € 8.878.

Een vernieuwing is ook de mechanische instelling waarmee je de druk van de maaibalk op de bodem instelt. Deze werkt nu precies door in het zwaartepunt van de maaibalk. - Foto's: Claas

Werkbreedtes tot 3,4 meter

De nieuwe 100-serie bestaat uit 4 modellen: de Disco 240, 280, 320 en 360 en is iets zwaarder uitgevoerd dan de 10-serie waarbij ophanging en frame zijn voorbereid voor de montage van een kneuzer (rollen- of tandenkneuzer). De werkbreedtes variëren van 2,2 tot 3,4 meter. Alleen de 3,4 meter brede Disco 360 is niet met kneuzer leverbaar.

Eigen makelij

Bij de voorgangers van deze maaiers kocht Claas eerst de maaibalk elders in. Nu niet meer. Nu hebben deze modellen een echte eigen Claas ‘Max-Cut’-maaibalk. Volgens Claas is deze nieuwe maaibalk stiller, degelijker, beter gevormd en heeft betere lagers. Voor Nederland levert importeur Kamps de Wild alle maaiers met een messen-snelwissel als standaard.