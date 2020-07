Cemis 700 nieuwe universele Claas-terminal

De Cemis 700 Isobus-terminal vervangt bij Claas de bestaande Operator en Communicator II-modellen.

De Cemis 700 Isobus-terminal. - Foto: Claas

Het gladde, makkelijk schoon te houden oppervlak heeft aan de rechterkant tien verlichte druktoetsen, en aan de zijkant zit een draaiknop om instellingen te wijzigen. Bovenop enkele hoofdbedieningsknoppen. Links toont een 7 inch groot, contrastrijk kleuren touchscreen (met automatische dag/nacht-schakeling) de relevante informatie. Via de dubbele camera-aansluiting kan het display ook de beelden van twee camera’s tonen, bijvoorbeeld om zicht te hebben achter of in een wagen of werktuig.

Verder aan boord: Aux-O en Aux-N, UT1- en UT2-functies. Deze, en de ISO 11783 compatibiliteit, zijn gecertificeerd door de AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation).

Najaar leverbaar

Claas rolt de nieuwe Cemis 700 dit najaar geleidelijk uit als optie voor diverse maaiers, persen en opraapwagens. Deze worden standaard afgeleverd met Isobus-stekker, dus wie tevreden is met een bestaande Isobus-terminal is dan klaar; wie een nieuwe erbij wil, heeft de 700 voor een meerprijs van € 897.