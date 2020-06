Traploze bak voor de John Deere 6M-serie

John Deere maakte vandaag bekend dat de compacte 6M-serie ook leverbaar wordt met een traploze bak, de zogenoemde Autopowr-transmissie

Tot nu toe was de in 2019 geïntroduceerde 6M alleen leverbaar met diverse powershift-transmissies, van de PowrQuad Plus (16/16 of 24/24), AutoQuad Plus (Ecoshift) tot automatisch schakelende CommandQuad Plus (Ecoshift, 24/24). Daar komt nu de traploze AutoPowr bij. De rijsnelheid van de Autopowr-transmissie kan je bedienen via het rijpedaal of de kleine hendel in de armleuning. De grote, luxe en multifunctionele rijhendel is niet leverbaar op de 6M.

Vanaf najaar 2020 is de nieuwe 6M leverbaar met een traploze transmissie. Vooral herkenbaar aan het kleine rijhendeltje rechts van de bestuurder. - Foto's: John Deere

Goedkopere AutoTrac stuurautomaat

Ook nieuw: de grote 6175M en 6195M krijgen een grotere hydraulische pomp met een capaciteit tot 155 liter per minuut. Daarnaast is een display in de rechter cabinestijl waarop een menu zichtbaar is van de AutoTrac stuurautomaat. AutoTrac was al beschikbaar op de 6M-modellen, maar je hebt nu dus geen extra display meer nodig. Dit maakt de stuurautomaat eenvoudiger en goedkoper. De boer heeft alleen de satellietontvanger nodig. Wie enkel kiest voor de stuurautomaat via het standaard display betaalt bruto € 6.490 extra. Wie een stapje verder wil, betaalt € 9.990 voor een completer systeem, inclusief betere ontvanger, extra terminal en meer technische mogelijkheden zoals sectiecontrole op spuiten en strooiers.

Optioneel is er keuze uit een CommandArm armleuningbediening in deze nieuwe 6M-trekker. Meerprijs is nog niet bekend.

6M met compacte CommandArm

Een traploze transmissie gaat doorgaans gepaard met wat meer luxe en functies. De nieuwe 6M krijgt daarom ook de functie ‘AutoClutch’ waarmee je kan manoeuvreren via het rempedaal (onafhankelijk van het motortoerental) waarbij je de gevoeligheid van de omkeerschakeling kan instellen via het display in de cabinestijl. Verder is er keuze uit mechanische en elektronische ventielen en uit een armleuningbediening waar alle functies zijn samengebracht, inclusief de kleine rijhendel.

De kleinste modellen uit de nieuwe 6M-serie zijn compact gebouwd en hebben een schuin aflopende motorkap. De grote modellen hebben meer een traditionele bouw.

Tot 216 pk

De nieuwe 6M-serie bestaat uit 9 modellen, van de kleinste 6090M (max. 110 pk met powerboost) tot de grote 6195M (max. 216 pk, geen powerboost). Tot en met de 6140M hebben de trekkers een iets compactere bouw en een schuine neus. De grotere modellen hebben een iets forsere neus. Tot slot een leuk detail: een proefrit met de nieuwe 6M kan je al virtueel maken met het populaire computerspel Farming Simulator.