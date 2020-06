Slim: meer zien met iPad aan machineterminal

Machinefabrikant Amazone komt met de zogenoemde ‘Amatron Twin App’. Via deze app breid je in een handomdraai je bedieningsterminal uit naar een tablet zoals een iPad.

Veel functies van een machine worden nu bediend via een bedieningsterminal. Naast de standaard machinefuncties zijn er nog andere toepassingen mogelijk zoals automatische sectieschakeling of de verwerking van applicatiekaarten. Hierdoor moeten de gebruikers vaak wisselen tussen verschillende menu’s op hetzelfde scherm op de bedieningskast of terminal.

Amazone bedacht een simpele oplossing: de AmaTron Twin-app. Daarmee kan je je eigen tablet erbij hangen en zo tegelijk meerdere zaken in de gaten houden als je door het veld rijdt.

Na het downloaden en installeren van de app, kan je je eigen tablet gebruiken als uitbreiding van je machineterminal. - Foto: Amazon

Gps-functies zien op de tablet

Meest voor de hand liggend is om bijvoorbeeld gps-functies op de tablet weer te geven. Zo kan je tegelijk de machine nog bedienen. De Amazone-app werkt op alle mobiele apparaten zoals tablets of smartphones met iOS- of Android-besturingssystemen en kan gratis worden gedownload in de app-stores. Voor gebruik moet de isobus-terminal zijn uitgerust met het AmaTron Connect-uitbreidingspakket.

Amazone terminal vrij voor machine

AmaTron Connect bevat zowel een usb-WLAN-stick als de licentie voor de draadloze verbinding tussen de terminal en de AmaTron Twin-app. Om dit te doen, verbind je het mobiele apparaat eenvoudig met de AmaTron 4 via een lokale WLAN-hotspot. Functies, zoals het aanmaken van velden en het opnemen van percelen of sporen, worden nu uitgevoerd op het mobiele apparaat. De verwerking van applicatiekaarten en de toepassing van sectieregeling worden eveneens weergegeven op het extra apparaat.

En zo kan je het 8-inch touchscreen van de isobus-terminal (AmaTron 4) volledig gebruiken voor de bediening van de machine.