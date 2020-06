Sensor van Pöttinger om wild te redden is klaar

Het systeem heet Sensosafe en het is een sensor om dieren te redden bij maaiwerkzaamheden.

De Oostenrijkse Fabrikant Pöttinger heeft in 2020 enkele praktijktests met succes afgerond met het zogenoemde Sensosafe-systeem. Met dit systeem wordt voorkomen dat je wilde dieren doodt tijdens maaiwerkzaamheden. Het Sensosafe-systeem ziet eruit alsof het klaar is voor productie. Desondanks kan de fabrikant en de Nederlandse importeur Duport nog niet exact zeggen wanneer het te koop is. De verwachting is dat het vanaf 2021 in de winkel ligt.

Lees verder onder de foto.

Pöttinger rondde enkele praktijktests met de Sensosafe-wildredder met succes af. Waarschijnlijk te koop vanaf 2021. - Foto's: Pöttinger

Sensosafe: optische sensoren

Sensosafe detecteert via optische sensoren het wild waarna meteen de chauffeur via geluid geattendeerd wordt om te stoppen en het wild te verplaatsen. De sensoren zitten gemonteerd in een koker boven de frontmaaier of in een tussenframe. Laatste hangt eveneens in de fronthef van de trekker (al dan niet in combinatie met de frontmaaier) en detecteert de oppervlakte die bestemd is voor de zijmaaier die achter de trekker hangt.

Lees verder onder de foto.

Beide sensoren hangen in de fronthef, ook die van de zijmaaier die achterin de trekker hangt. De sensor die het gebied van de frontmaaier aftast, zit in een koker boven de frontmaaier.

Automatisch of zelf doen

In het geval van de frontmaaier: als de sensoren dieren detecteren, volgt er meteen een akoestisch signaal en wordt automatisch de frontmaaier hydraulisch uitgeheven. In geval van de zijmaaier volgt er alleen een akoestisch signaal waarna de chauffeur nog tijd genoeg heeft om de stoppen en de maaier op te tillen. Tussen het frame en de zijmaaier achter de trekker is immers nog ruimte genoeg om tijdig te stopen.

Lees verder onder de film.

Gestart in 2017

Pöttinger toonde in 2017 de eerste versie van de Sensosafe. Het systeem is inmiddels iets anders gemaakt. Destijds werd de getrokken maaier uitgeheven via een stukje slimme (hydraulische) techniek dat verwerkt was in de maaier. Nu is het de trekkerhydrauliek die het doet, al dan niet in combinatie met automatiek of handmatig.