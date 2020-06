Ruim € 350.000 voor oude trekker

Recent wisselde de oudste nog draaiende Ivel-trekker voor £328.600 (meer dan € 350.000) van eigenaar.

Deze oldtimer, gemaakt in de Biggleswade-fabriek, is gekocht door Alex Albone. De achterneef van Ivel-uitvinder en bouwer Dan Albone. De Ivel is een van ’s werelds oudste trekkers en werd afgelopen oktober op een veiling van Cheffins te koop aangeboden.

Demonstratiemodel

Het serienummer dat op de Ivel van Alex staat, is 131. Dit lijkt alsof de trekker niet een van de eerste modellen is, maar vermoedelijk is Ivel-bouwer Dan begonnen met nummer 100. Het originele prototype bestaat nog steeds en is sinds 1966 te zien in het Science Museum in Londen.

De 131 werd door de Ivel Motor Company gebruikt als demonstratiemodel op lokale boerderijen en shows, waaronder een vroege uitstap naar de Royal Agricultural Show in 1903, waar hij een zilveren medaille won.

Lees verder onder de foto.

Bron: Farmers Weekly

Zeven modellen wereldwijd

Van de 480 gebouwde Ivels zijn er nog maar zeven over. Dit is niet zo gek, aangezien de eerste 117 jaar geleden werd gemaakt. Een van de voordelen van het ontwerp van de Ivel was dat hij licht en gemakkelijk te verschepen was. Soms in kitvorm om op de plaats van bestemming te worden geassembleerd. Dit houdt ook in dat de zeven nog bestaande exemplaren verspreid zijn over de hele wereld, waaronder Zimbabwe, Zweden en Australië.

Belofte

Alle onderdelen van de Ivel van Alex zijn origineel en in de jaren tachtig door de toenmalige eigenaar John Moffitt gerestaureerd. Alex en John raakten bevriend toen deze laatste in 2003 een boek over de Ivel aan het schrijven was. Alex en John hielpen in dat jaar met het organiseren van een soort trekkertoertocht, om de 100e verjaardag van de Ivel te vieren. Hierbij reed Alex een deel van de 100 mijl (160 kilometer) van Biggleswade naar de Royal Showground in Stoneleigh op de Ivel. Hij beloofde zichzelf dat hij de trekker op een dag zou bezitten. Dat is hem nu gelukt.

Lees verder onder de foto.

De Ivel is een dwerg vergeleken met een moderne Grimme aardappelrooier. - Foto: Farmers Weekly

Opstartproblemen

De oude trekker start niet zo soepel als een moderne trekker. “Het heeft in het verleden wel eens twee dagen geduurd om de trekker aan de praat te krijgen”, vertelt Alex. “Het weer heeft ook grote invloed op de manier waarop de benzine naar de motor komt. Ik heb veel geleerd van ervaren klassieke trekkerexperts over hoe je het mengsel van lucht en benzine kunt regelen op een koude ochtend. Alex is niet de enige eigenaar van deze oldtimer die problemen heeft gehad met het starten, zoals een aantal hamerslagen op het messing rond de carburateur bevestigen. “Opslag is ook belangrijk,” zegt hij. “De watertank zit aan de achterkant, dus het is essentieel om hem in een geïsoleerde schuur te houden om bevriezing en de daaruit voortkomende schade te voorkomen.”

Toekomstplannen met de oldtimer

Alex wil graag de Ivel aan het publiek laten zien. Hiermee wil hij onder andere laten zijn dat landbouwinnovatie al heel lang bestaat. Ga je volgend jaar naar Engeland en bezoek je een (agriculture)show? Dan heb je kans dat je Alex en zijn Ivel tegenkomt.

Bron: Farmers Weekly