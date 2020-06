Pitbull-shovel nu voltooid en straks met accu

Machinefabrikant Peeters uit Etten-Leur (N.-Br.) voert wijzigingen door in de Pitbull-minishovels. Er wordt gewerkt aan een elektrische Pitbull.

Peeters uit Etten-Leur (N.-Br.) startte begin 2018 met de bouw van minishovels. Inmiddels bouwde de fabrikant ruim 100 stuks, en voert nu wijzigen door op basis van de eerste gebruikerservaringen. Belangrijkste wijziging aan het definitieve productiemodel, is dat het cabineplateau voortaan 30 centimeter hoger is geplaatst. Hierdoor is de ‘tunnel’, die in 2018 nog tussen de voeten hinderde, nu verdwenen.

Inching met joystick

Met een inching-functie is het mogelijk om met een hoog motortoerental te werken (bijvoorbeeld voor een rolbezem) en toch een lage rijsnelheid te houden. Zo’n inching-functie was al standaard op het rempedaal, maar nu voegt Peeters hier een optionele (+ € 275) Inch-functie bij, voor op de joystick. Op de joystick selecteer je één van de zeven Inch-standen, en zo kun je een rolbezem of instrooibak gebruiken zonder daarvoor op het rempedaal te moeten drukken.

Zo ziet het definitieve productiemodel eruit, met een 30 cm hogere cabinevloer dan eerder. Hierdoor is er geen tunnel meer. - Foto: Peeters Landbouwmachines

Inmiddels is ook de brutoprijs van de Pitbull bekend. Een X24 (2,4 ton) kost bruto € 29.750, zonder extra opties. Wie een 45 pk sterke motor wil en grote 400/60 -15.5-banden, ledlampen en 100%-sper op de vooras, moet rekenen op € 37.525. Het zwaardere model, de X27, begint bij € 31.000. Peeters heeft hiervoor een online configurator gebouwd.

Binnenkort met accu

Peeters zegt eind dit jaar met een elektrische variant van de Pitbull-minishovel op de markt te komen. Hierbij wordt de verbrandingsmotor omgewisseld voor een lithium-ion-accupakket van 24 kWh. Daarmee zou de shovel een hele werkdag moeten kunnen werken op één acculading. Achter de schermen wordt ook gewerkt aan de inbouw van schonere Stage 5-dieselmotoren, en aan een nieuwe, 4.500 kilo zware shovel.