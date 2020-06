Lemken stopt met veldspuiten

Eind dit jaar stopt machinefabrikant Lemken met de productie van conventionele veldspuiten.

Machinefabrikant Lemken stopt eind 2020 met de productie van conventionele veldspuiten. In plaats daarvan zegt de fabrikant zich meer te willen focussen op mechanische onkruidbestrijding en selectieve gewasbescherming.

De fabrikant zegt dat de discussie omtrent duurzame gewasbescherming en de constant strenger wordende regelgeving met betrekking tot gewasbescherming, Lemken er toe heeft doen besluiten om te stoppen met de productie van veldspuiten.

Lemken: geen relevante marktpositie

CEO Anthony van der Ley legt uit dat Lemken ruim tien jaar actief was in dit segment, maar het niet lukte om een relevante marktpositie te veroveren. “In al onze markten wordt de regelgeving strenger, en deze eisen lopen steeds verder uiteen.” Volgens Van der Ley lukt het daardoor niet om één standaard veldspuit te bouwen, die aan zowel alle klanteisen voldoet, alsook aan de eigen kwaliteitseisen.

Van der Ley: “Hoewel we op de laatste Agritechnica een aantal toekomstgerichte nieuwe modellen hebben geïntroduceerd, en ons team extreem gemotiveerd is, kiezen we dit moment om te stoppen met het veldspuiten-segment op een verantwoorde manier.”

Lemken stopt met de productie van veldspuiten, ondanks dat de fabrikant op de Agritechnica in 2019 nog nieuwe modellen introduceerde. - Foto: Mark Pasveer

Lemken legt focus op mechanisch

Lemken gaat focussen op grondbewerkingsmachines, zaaitechniek en gewasbescherming. In de laatst genoemde afdeling die ‘Crop Care’ blijft heten, hoort zowel mechanische gewasbescherming, als intelligente cameratechniek (selectieve gewasbescherming) en de onlangs geïntroduceerde kunstmeststrooiers. Twee jaar geleden nam Lemken het Nederlandse Steketee over.

Fabriek wordt omgebouwd

De fabriek in het Duitse Haren, waar de veldspuiten worden geproduceerd, wordt omgebouwd en uitgebreid voor de productie van zaaimachines. Er ontstaat hierdoor ook ruimte op de hoofdlocatie in Alpen voor de productie van grondbewerkingsmachines.

Lemken zegt dat huidige bezitters van een Lemken-veldspuit zijn verzekerd van levering van onderdelen en service. Lemken neemt nog nieuwe bestellingen op, en blijft nog tot eind 2020 de orders afwerken.