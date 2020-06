Hydraulisch aangedreven hogedrukreiniger van Bobcat

Even snel met de hogedrukreiniger op de meest (on)mogelijke plaatsen kan met de nieuwe Bobcat hogedrukreinigers die zo in elke schranklader passen en hydraulisch worden aangedreven. Richtprijzen starten bij € 6.900.

De hogedrukreiniger hang je er zo aan. En afhankelijk van het type dat je koopt, kan je er zo een weg, stalroosters of een sleufsilo mee schoon spuiten, of je hebt de versie met een 20 meter lange slanghaspel erop om lokaal een machine, trekker, stal of ruimte schoon te spuiten.

Hogedrukreiniger voor kleine en grote Bobcats

Er zijn drie verschillende modellen te koop: de 250S, de 250M en de 250L. Het 250S-model is bedoeld voor de Bobcat S100-schranklader. Het 250M-model is voor gebruik op alle Bobcat-schrankladers van de typen S450 tot het S650-model en de gelijke rupsvarianten. Het derde model, de 250L, is ontworpen voor gebruik op grotere (rups-) schrankladers.

Vanaf € 6.900

Van de drie genoemde modellen varieert de bruto richtprijs van € 6.900 tot € 13.000, de watertankgrootte varieert van 270 liter voor de kleinste 250S tot 810 liter voor de grootste 250L. Voor Nederland is Intertechno de importeur van deze machines. De hogedrukreinigers kunnen een waterdruk halen tot 250 bar bij een debiet tot 30 liter per minuut.