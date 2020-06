Geen evenementen van Grimme in 2020

Landbouwmachinefabrikant Grimme heeft alle evenementen van 2020 geannuleerd. Daaronder valt ook de beurs Grimme Technica.

Niet alleen de Grimme Technika, die sinds 2004 elke twee jaar plaatsvindt op het hoofdkantoor in Damme, is gecancelled. Alle evenementen van de Grimme Groep zijn afgelast vanwege de onzekerheid omtrent het coronavirus. Hieronder vallen ook Potato Europe in Frankrijk en Beet Europe in Seligenstadt.

Hoewel de evenementen door de coronapandemie niet door kunnen gaan, draait de productie bij Grimme wereldwijd wel gewoon door.