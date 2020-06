Flink minder trekkers verkocht in april

In april 2020 zijn fors minder trekkers verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. In 2019 ging het om 317 trekkers, tegenover 218 in 2020.

Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Fedecom. Nog nooit was het aantal verkochte trekkers – sinds dat het bijgehouden wordt door Fedecom in 2009 – in de maand april zo laag. Cijfers per merk zijn voor de aprilcijfers van dit jaar nog niet beschikbaar. Vanwege mededingingseisen worden die met een vertraging van een jaar gepubliceerd. John Deere startte tweede kwartaal het beste Met die vertraging van een jaar maakt Fedecom wel de verkoopcijfers per merk bekend van april 2019. Daaruit blijkt dat John Deere de meeste trekkers verkocht heeft in die maand, 79. Op gepaste afstand volgt Fendt met 57 trekkers. Deutz-Fahr maakt de top drie compleet met 42 verkochte trekkers.