Dealer bouwt Fendt om tot 100% elektrische trekker

Fendt-dealer Holland-Utrecht bouwt met specialisten een standaard Fendt 313 Vario om tot een 100% elektrische trekker. De trekker kan straks acht uur transportwerk doen zonder bij te laden.

Het project heet ‘Fendt-e’ en behelst de ombouw van een standaard Fendt 313 Vario naar een 100% elektrische versie. De trekker is al verkocht en rijdt over vijf maanden rond, gewoon in het Nederlandse Rotterdam.

Vraag naar elektrische trekker

Dit project is vooral ontstaan door vragen vanuit de markt. Het zijn daar met name de groenaannemers die op verzoek van gemeentes, provincies en instellingen emissievrij projecten mogen aannemen. En zo was het ook met dit project.

Het is aannemer Van Huizen in Barendrecht die een grote klus aannam in de gemeente Rotterdam onder de voorwaarde om met emissievrije machines, trekkers en auto’s het werk te verrichten. En zo kwam de wens op tafel bij Fendt-dealer Holland-Utrecht, waar verkoper Gijs Scherpenzeel het project bestudeerde en samen met elektrospecialist New Electric de elektrische aandrijving uitdacht.

Inmiddels is de dieselmotor eruit gehaald én ook alle toebehoren zoals de dieseltank, filtersystemen en zaken die te maken hebben met de dieselmotor. Als de elektromotoren erin liggen worden er vier Tesla-accupakketten op de trekker gebouwd. - Foto: Fendt-dealer Holland-Utrecht

Vier Tesla-pakketten in Fendt 313 Vario

De ombouw is inmiddels gestart. Op de plaats van de dieselmotor komen twee 45 kW sterke elektromotoren, en eromheen worden vier Tesla-accupakketten geplaatst als energiebron. Over vijf maanden moet de 100% elektrische Fendt-e 313 Vario klaar zijn. De mensen van New Electric verzorgen dan ook alle elektronica en de software waardoor de Fendt straks weer gewoon als de dieselversie rijdt.

Elektrische Fendt in september klaar

Ter indicatie: een standaard Fendt 313 Vario kost ongeveer € 125.000, deze versie zal meer dan € 200.000 kosten. In september zal deze elektrische Fendt naar verwachting klaar zijn en ingezet worden als transporttrekker.