Compacte 4-elements hark van Krone

Krone komt met de Swadro TC 1250, een 4-elementshark met een maximale werkbreedte van 12,5 meter en een brutoprijs van € 59.670.

Meest kenmerkend is de eenvoudige bediening van de machine: alles gaat namelijk simpelweg via 1 dubbelwerkend en 1 enkelwerkend hydraulisch ventiel. Geen elektronica of bedieningskast zit erop. Dat maakt de machine, ondanks de forse werkbreedte van 9,8 tot 12,5 meter, toegankelijk en minder complex. Krone heeft bij de ontwikkeling van deze machine dan ook bewust ingezet op een machine die weliswaar breed is, maar de eenvoud en korte bouw benadert van een gewone dubbele hark met middenafleg.

Krone patent

Een Krone-patent op deze machine is dat de aandrijfkasten (van de voorste elementen) mee uitschuiven naarmate de rotoren richting de maximale werkbreedte van 12,5 meter gaan. Op die manier schuiven de aftakassen niet te ver uit elkaar en blijft de aandrijflijn stabiel.

Bijzonder aan deze nieuwe TC 1250 hark is de eenvoudige bediening: slechts via 1 enkelwerkend en 1 dubbelwerkend hydraulisch ventiel. - Foto's: Krone

Snellere rotoren

Het chassis van de hark is veel korter gebouwd dan die van de grotere 4-elements harken bij Krone. Dat maakt de machine wendbaarder. Ook bijzonder: de voorste twee harkelementen zijn met een breedte van 3,3 meter ruim 30 centimeter breder dan de achterste twee. En, de voorste draaien veel sneller zodat deze het gras niet in een zwad maar breed verdeeld aanbieden aan de achterste twee rotoren. De TC 1250 maakt zwadbreedtes van 1,4 tot 2,2 meter breed, weegt 4.900 kilo en is geschikt voor trekkers vanaf 80 pk. De brutoprijs van de machine is € 59.670 waarbij Krone drie jaar garantie levert op de curvebaan.