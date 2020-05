MultiToolTrac failliet

Het bedrijf Mtt-Tractors Bv in Arnhem is failliet verklaard. Mtt is de fabrikant en ontwikkelaar van de diesel-elektrische Multitooltrac-werktuigdrager.

Op 5 mei verklaarde de rechtbank in Gelderland Mtt Tractors bv failliet, zo blijkt uit diverse publicaties op internet. De Multitooltrac bezit een aantal bijzondere eigenschappen, waaronder een beweegbare cabine, een elektrische aandrijving en vele aanbouwmogelijkheden. - Foto: Michel Velderman Nieuw type De in Nederland ontwikkelde werktuigdrager met een diesel-elektrische hybride aandrijving kwam de laatste jaren veel in het nieuws, maar tot nu toe werd er slechts een van verkocht. Wel werd er achter de schermen aan een nieuw type gewerkt. Dat nieuwe type, de E120, zou vooral compacter en eenvoudiger zijn dan het eerste model, en daarom met een bruto prijs van € 270.000 ook betaalbaarder. Geen commentaar De drijvende kracht achter Mtt Tractors BV is Paul van Ham. Tot nu toe is hij niet bereikbaar voor commentaar. Ook de vorige (mede-)eigenaar van MultiTooltrac, de firma Boessenkool in Almelo, laat tot nu toe weinig los over de huidige stand van zaken.