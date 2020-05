Mtt Tractors verder als H2Trac met waterstoftrekkers

Na het faillissement van Mtt Tractors in mei 2020, maken de voormalige eigenaren een doorstart onder de naam H2Trac. Het bedrijf gaat waterstoftrekkers bouwen.

Mtt Tractors ging begin mei 2020 failliet. De nieuwe naam van het bedrijf is nu H2Trac, eveneens gevestigd in Arnhem. Aan het roer staan de broers Paul en Peter-Jan van Ham.

Aangezien H2Trac een nieuw bedrijf is met – op de achtergrond – een nieuwe investeerder, heeft het bedrijf strikt genomen geen lijntjes meer met het failliete Mtt Tractors. En dus staat H2Trac ook volledig los van de firma Boessenkool waar het ‘MultiToolTrac bv’ onder valt. Paul van Ham was eerder partner in dat vorige MultiToolTrac bv, maar kreeg onenigheid met zakenpartner Eelco Osse van Boessenkool.

Elektrische aandrijving blijft vertrekpunt

De gebroeders van Ham geloven niet in het huidige concept van een landbouwtrekker dat bestaat uit een (diesel)motor en een transmissie. Volgens hen is de enige goede weg een trekker bouwen met een elektrische wielaandrijving die helemaal elektronisch aangestuurd kan worden.

De hoofdreden is dat zij verwachten dat moderne trekkers straks zowel volgend als uit zichzelf (autonoom) over het land moeten kunnen rijden én verstelbare spoorbreedte moeten hebben. Een elektrische wielaandrijving is dan de beste weg om in te slaan.

De H2Trac (type E120) die nu in aanbouw is, komt er zo uit te zien. Ten opzichte van de bekende MultiToolTrac is dit model compacter, heeft geen midden-hefinrichting meer, is daardoor lichter qua gewicht. H2Trac verwacht nog in 2020 het eerste model rijdend te hebben. - Foto: H2Trac

Trekker op waterstof

De naam H2Trac verraadt dat de trekker een waterstofmotor krijgt als energiebron. Van Ham: “Een elektrische wielaandrijving betekent inderdaad dat wij kiezen voor een accupakket als energiebron. Bij de eerste modellen die we bouwen, zal het nog een diesel zijn die de accupakketten van spanning voorziet, maar in 2021 moeten de eerste versies klaar zijn waarbij de dieselmotor plaats maakt voor een waterstofmotor.”

Van Ham verwacht in 2021 ook de versies klaar te hebben waarbij deze elektrische trekker autonoom kan rijden.