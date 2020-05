Machinemerk Rabe komt terug

Duitse machinefabrikant Rabe ging in februari dit jaar failliet, maar de fabriek krijgt nieuw leven in geblazen.

In februari dit jaar ging machinefabrikant Rabe in het Duitse Bad Essen failliet. In mei sloot de fabriek. Maar inmiddels is bekend dat ZWL Holding GmbH het onroerend goed én de merknaam Rabe heeft gekocht, zo meldt een lokaal dagblad Neue Osnabrücker Zeitung. Volgens het Duitse vakblad Profi heeft ZWL Holding de intentie om weer Rabe-landbouwmachines te gaan produceren in de fabriek in Bad Essen. De fabriek zal vanaf juni weer gaan bouwen.

Machinefabrikant Rabe bouwde allerlei grondbewerkingsmachines: ploegen, kopeggen, cultivatoren, diepwoelers, etc.. - Foto: Peter Roek

Dochteronderneming van Grégoire Besson Machinefabrikant Rabe bouwt in het Duitse Bad Essen (zo’n 20 kilometer van Osnabrück) al 130 jaar grondbewerkingsmachines. In maart 2011 vroeg Rabe om uitstel van betaling, en in september dat jaar werd het failliet verklaarde Rabe Agri overgekocht door het Franse Grégoire Besson. De fabriekslocatie viel sindsdien onder een Duitse dochteronderming van Grégoire Besson (Grégoire Besson GmbH). In juli 2019 vroeg die dochteronderneming, en daarmee Rabe, een faillissement aan. In februari 2020 wordt Rabe failliet verklaard als het niet lukt om een investeerder te vinden. De fabriek sluit in mei 2020 en de 200 werknemers, die werkten in de fabriek in Bad Essen, worden ontslagen.

Duits-Aziatische investeerder

Vanaf juni zal ZWL Holding weer machines bouwen onder de merknaam Rabe. Ook is er productie gepland van bouwmachines, en van machines voor gemeentewerken. ZWL Holding is een Duits-Aziatische investeerder wat is voort gekomen uit SCK GmbH, een internationaal import- en exportbedrijf. Volgens het lokale dagblad is ook de directie van de Duitse machinefabrikant Krassort uit Sassenberg betrokken als mede-investeerder.