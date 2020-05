Hydraulisch aangedreven assen op Kotte-mesttanks

Mesttankfabrikant Kotte kan af fabriek hydraulisch aangedreven assen leveren onder mesttanks. Doel: meer tractie en minder slip waar je anders een (natte) zode zou beschadigen.

De firma Kotte, gehuisvest in het Duitse Rieste, kan nu de hydraulische aandrijfas ‘Agro Drive’ van assenfabrikant BPW leveren onder haar mesttanks. Afhankelijk van de situatie kan de trekkerchauffeur ervoor kiezen de as in te schakelen, zodat de trekkracht en slip veroorzaakt door de trekkerwielen afnemen. Als de tractie onder de assen niet nodig is, schakelt de trekkerchauffeur deze weer uit, en draaien de tankwielen in een soort van vrijloop en is het hydraulische systeem in de as dus onbelast.

Fabrikant Kotte levert optioneel de hydraulisch aangedreven as onder de tanks. De as is afkomstig van fabrikant BPW. Ook voor Nederland is dit een welkome optie voor wie op minder draagkrachtige grond rijdt of met een kleinere trekker wil rijden. - Foto: Kotte

Combinatie met alle veersystemen mogelijk

De aandrijfas kan worden gecombineerd met alle veersystemen en is standaard voorbereid op een bandenspanningsdrukwisselsysteem van het merk PTG. Volgens Kotte kunnen de radiale zuigermotoren, die in twee fasen kunnen worden ingeschakeld, ook een breed toerentalbereik en een hoog koppel (18.800 Nm bij 200 bar bedrijfsdruk) bereiken.

Nut op minder draagkrachtige bodems

Volgende de Nederlandse importeur van Kotte, Zonna in Beilen, kan een hydraulisch aangedreven as in Nederland wel degelijk zijn nut hebben op minder draagkrachtige bodems én/of waarbij de boer of loonwerker een kleinere trekker voor de mesttank zet. Gerben Hepping van Zonna legt uit: “Het is bij grote wielen onder mesttanks vooral de bedoeling dat wielen blijven rollen, daar draagt deze hydraulische as vooral aan bij. Je kan er niet net zoveel tractie van verwachte als van een mechanisch aangedreven as maar voor deze toepassing ruim voldoende. Het voordeel van deze as is wel, dat ze over een groter snelheidsbereik (4,7 km/u tot ca. 19 km/u) inzetbaar is”. De adviesprijs vanuit Kotte voor deze BPW-aangedreven as ligt bij € 32.375, afhankelijk van de mesttank en extra opties.