Machine Evers Agro maakt ruggen om mais te zaaien

Evers Agro testte afgelopen week in Diffelen (Ov.) een nieuwe machine die zes ruggen opbouwt om naderhand mais in te zaaien.

De techniek wordt al een tijdje gebruikt in het Noorden van Duitsland. Dat gebeurt daar vaak met een vierrijige machine, die wordt gecombineerd met een maiszaaimachine. Zo wordt in één werkgang de rug opgebouwd en de mais gezaaid. Ook in Zuid-Europa wordt wel in ruggen gezaaid. In Spanje gebruiken boeren de geultjes dan als een soort irrigatiekanaaltjes waarin het water zich verzamelt.

Tekst gaat verder onder foto.

Dit zesrijige prototype maakt alleen ruggen, de mais word later ingezaaid met gps-positionering. Latere modellen zijn wellicht nog breder en te combineren met een maiszaaimachine. – Foto’s: Michel Velderman

Voordelen mais in ruggen zaaien

In Nederland is mais zaaien in ruggen nog betrekkelijk ongewoon, maar er is volgens Evers wat voor te zeggen. De beoogde voordelen zijn:

als het regent trekt het vocht makkelijker de rug in;

je beroert de grond vooral daar waar het maiszaad komt, daartussen spaar je de bodemstructuur;

de capillaire werking is beter in de losse grond onder de maisplant, waardoor grondwater beter omhoog komt.

Dit moet bij elkaar leiden tot beter wortelende mais en uiteindelijk een hogere opbrengst. Of in elk geval, minimaal opbrengstverlies als beregenen niet mag of tekortschiet in droge jaren.

Tekst gaat verder onder foto.

Rugvorming in drie delen: eerst een rij cultivatortanden, dan een rij woelers, en tot slot volgen aandrukrollen.

De geteste rugvormer werkt eigenlijk in drie delen. Eerst trekt een rij cultivatortanden op 75 centimeter de grond los. Daarop volgend vormt een rij woelers de zes ruggetjes. Tot slot drukt een parabolische rol achterop de losse grond goed aan. De machine is nu zesrijig, maar dit is in de toekomst breder te maken zodat het aansluit bij een maiszaaimachine. Zo’n combinatie kan dan in een werkgang de grond bewerken, ruggen maken en zaaien, zoals de Duitsers nu al doen met de vierrijers.

Beste zaaimoment

Bij de huidige testmachine laat Evers Agro de ruggen naderhand inzaaien. Met de moderne gps-positionering verwacht het bedrijf dat dit probleemloos zal gaan. Verder wordt bij deze proef uitgeprobeerd wat het beste moment van zaaien is: kort na het opbouwen van de ruggetjes in de nog vochtige grond, of wat later bij een meer opgedroogde aarde.

Het mechanisatiebedrijf uit Almelo denkt de machine voor zaaiseizoen 2021 uit te kunnen leveren.