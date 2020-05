CNH Industrial ziet vraag naar trekkers fors dalen

CNH Industrial, het moederbedrijf van onder andere Case en New Holland, zag de vraag naar trekkers in maart fors afnemen als gevolg van het coronavirus. In Europa daalde de vraag met 24%.

In het gehele eerste kwartaal van dit jaar nam de vraag naar trekkers af met 10% en naar combines met 20%. Dat blijkt uit de financiële resultaten over het eerste kwartaal die CNH Industrial woensdag publiceerde. Wereldwijd daalde de vraag naar trekkers met 15% en naar combines met 11%. In maart alleen daalde de vraag naar trekkers met 36%.

Omzet in het landbouwsegment

Vanwege het coronavirus sloot de machinemaker het grootste deel van haar fabrieken. Deze week is ongeveer twee derde van de fabrieken in Europa weer (deels) open.

De omzet in het landbouwsegment dook met 9,9% naar $ 2,24 miljard. Die daling is minder fors dan die in de divisie van (wegen)bouwmachines die 34,1% bedraagt. Ook de Ebitda, de winst voor rente, belastingen en afschrijvingen, daalde in de landbouwdivisie.

Netto-verlies van $ 54 miljoen

Het bedrijf zag de totale omzet naar beneden gaan met 15% naar $ 5,5 miljard en maakte een netto-verlies van $ 54 miljoen. Vorig jaar in dezelfde periode was er nog een winst van $ 264 miljoen. Volgens CNH Industrial zal de pandemie impact hebben op de toekomstige financiële positie, de bedrijfsresultaten en de liquiditeit. Vanwege de snelle verandering van de situatie kan het bedrijf de omvang van de impact niet inschatten.