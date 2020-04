Raven Industries neemt DOT Technology Corp over

Raven Industries breidt zijn marktaandeel in agrarische precisietechnologie uit door de overname van DOT Technology Corp.

Raven Industries kondigde aan dat het overeenkomsten heeft gesloten om de aandelen van DOT Technology Corp over te nemen. DOT is de ontwikkelaar van het Dot Power Platform, een autonome werktuigendrager die te koppelen is met een breed scala aan werktuigen. Deze robot kan boeren een verscheidenheid aan arbeidsbesparende opties bieden.

Integreren DOT en Smart Ag

Samenvoegen van DOT en het eveneens onlangs verworven Smart Ag (autonome herkennings- en routeplanningstechnologie) met Raven’s technologie voor autonoom rijden en machinebesturing, moet de nieuwe eigenaar in staat zijn om revolutionaire autonome oplossingen te leveren en zijn langetermijngroei in toegepaste precisietechnologie te versnellen. “De ontwikkeling van zulke technologie breidt de totale markt uit met enkele miljarden dollars, en positioneert Raven voor een enorme groei in de komende jaren”, aldus de fabrikant.