Omzetdaling voor machinefabrikant Amazone

De Duitse machinefabrikant Amazone sloot 2019 af met een omzetdaling van 2,9%.

De omzet kwam daarmee uit op € 467 miljoen. 2018 was voor Amazone nog een jaar met een recordomzet van € 481 miljoen. Volgens het bedrijf is het resultaat wel volgens de verwachtingen. “Gezien de 2 droge zomers op rij en bijzondere politieke invloeden vanwege handelsconflicten en structurele problemen in sommige landen heeft het management van Amazone de bedrijfsresultaten van 2019 in zijn geheel positief beoordeeld”, zo staat in het persbericht.

Afgelopen jaar ontwikkelden de activiteiten in vooral Frankrijk, Polen, Engeland, Hongarije, Nederland en Noord-Amerika zich goed. Het exportaandeel van Amazone is meer dan 80%.

Coronacrisis

Het bedrijf gaf ook al een eerste doorkijk naar het nieuwe jaar: Amazone zou het eerste kwartaal op een hoog omzetniveau hebben afgesloten. Maar, ‘negatieve effecten veroorzaakt door de coronapandemie of extreme weersomstandigheden kunnen in het verdere verloop van 2020 echter niet worden uitgesloten’.

Op dit moment gaat de uitlevering van Amazone landbouwmachines nog goed en is de orderportefeuille goed gevuld. Over het algemeen is er een moeilijke internationale beschikbaarheid van onderdelen, maar Amazone kan deels putten uit eigen voorraden, aldus het bedrijf.