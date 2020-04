Helmut Claas geeft stokje over aan dochter

Helmut Claas stopt als voorzitter van het aandeelhouderscomité. Zijn dochter Cathrina Claas-Mühlhäuser neemt de rol als voorzitter over van haar vader.

De 93-jarige Helmut Claas was 25 jaar lang voorzitter van het aandeelhouderscomité. In die jaren groeide het van oudsher traditionele Duitse familiebedrijf flink. Het bedrijf opende onder meer filialen in de Verenigde Staten, India, Rusland, China en Zuid-Amerika.

Opzienbarende stappen van Helmut Claas

Een van de meest opzienbarende stappen was de overname van trekkerfabrikant Renault in 2003. Nog een hoogtepunt is de ontwikkeling van de Lexion-maaidorsers in 1995. Sindsdien nog altijd één van de meest populaire maaidorsers ter wereld. De maaidorsers werden in de Verenigde Staten zelfs een tijdje onder de naam en kleurstelling van Caterpillar verkocht. In 2019 introduceerde Claas zelfs een complete nieuwe serie onder de naam Lexion. In al die jaren is de Claas Jaguar zelfrijdende hakselaar de meest verkochte machine wereldwijd.

Dochter Cathrina Claas is de derde generatie die het familiebedrijf voortzet. In juli 2020 bereikt Helmut Claas de respectabele leeftijd van 94 jaar.