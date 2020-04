Europese wedstrijd: wie heeft het beste gps-idee?

Het Europees GNSS-Agentschap (GSA) is op zoek naar nieuwe ideeën voor het gebruik van gps-techniek om de landbouw te verbeteren en de gevolgen voor het milieu te verminderen. Het beste idee wint een prijs van € 5.000.

Het inschrijven van deze 2020-editie van de ‘Farming by Satellite‘-prijs start nu. De winnaar krijgt € 5.000. Het aanmelden van ideeën kan tot 15 juni 2020. Het European GNSS Agency (GSA), die deze competitie organiseert, staat voor het agentschap van de Europese Unie (EU) dat de Europese satellietnavigatiesystemen EGNOS en Galileo beheert. Voor deze competitie wordt gezocht naar nieuwe ideeën en innovaties rondom thema’s big data, landbouw 4.0, kunstmatige intelligentie en waar mogelijk ondersteund dus met gps-systemen.

Lees verder onder het Facebookbericht.

Vijfde editie

Deze wedstrijd ‘Farming by Satellite’ startte in 2012 voor het eerst met finalisten, waaronder jongeren uit België, Tsjechië, Frankrijk, Italië, Duitsland, Roemenië, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De onderwerpen varieerden van plaatsspecifieke online dataplatformen, zwermtechnologieën, robots voor precisiezaaimachines, systemen voor gewasdetectie en -evaluatie tot een nieuw prognosesysteem voor de rijstproductie. Het doel van de prijs is het bevorderen van Europa’s wereldwijde satellietnavigatiesysteem (GNSS) en aardobservatiediensten. De wedstrijd is een initiatief van het Europees GNSS-Agentschap en het Europees Milieuagentschap en wordt gesponsord door onder meer machine- en trekkerfabrikant Claas.

Lees verder onder de film.

Aanvragen tot 15 juni

Alle details over de wedstrijd zijn beschikbaar op de website van Farming by Satellite. De inschrijving is eenvoudig en moet voor de deadline van 15 juni 2020 zijn voltooid.

De winnaar krijgt € 5.000, de 2e plaats € 3.000 en de 3e plaats € 1.000 en een onkostenvergoeding naar Marseille (Frankrijk) om deel te nemen aan de laatste fase van de wedstrijd, en de prijsuitreiking. Een groep deskundige juryleden zal elk idee beoordelen.