Europese trekkermarkt groeide bijna 5% in 2019

In heel 2019 zijn er 154.321 landbouwtrekkers in Europa geregistreerd, meldt brancheorganisatie Cema.

In totaal zijn er in Europa 191.587 trekkers verkocht in 2019, en dat zijn er 7.79% meer dan in 2018. Van dat totale aantal zijn 154.321 stuks volgens brancheorganisatie Cema daadwerkelijk landbouwtrekkers. Dat is 4.99% meer dan dat er in heel 2018 is verkocht. De brancheorganisatie kijkt daarom terug op 2019 als een stabiel jaar voor het aantal trekkerregistraties.

Lees verder onder de foto

In 2019 zijn 154.321 nieuwe trekkers geregistreerd. Dat is bijna 5% meer dan in 2018. - Foto: Frits Huiden

Mother Regulation

Belangrijke nuance hierbij is wel, dat de hele trekkermarkt 2018 kleiner uitviel vanwege het invoeren van de Mother Regulation die 1 januari 2018 van kracht werd; dat resulteerde in een registratiepiek eind 2017, met daarna een logische krimp begin 2018. Wie die verkooppiek wegdenkt, ziet evengoed een lichte groei in de markt.

Iets minder motorvermogen per trekker

Cema categoriseerde verkoopcijfers ook in naar motorvermogen, en daarin is een heel kleine trend te zien naar minder motorvermogen per trekker. Zo nam de klasse van 300 pk motorvermogen en meer af met 4%, terwijl alle andere vermogensklasses toenamen in aantallen registraties. En 52% van de trekkers in 2019 is lichter dan 102 pk, ten opzichte van 51% in 2018.

Tot slot: 24% van de trekkers is sterker dan 150 pk, ten opzichte van 25% in 2018. Frankrijk is een uitzondering, hierbij neemt het gemiddelde motorvermogen toe van 129 pk in 2010 en 147,1 pk in 2018 naar 147,7 pk in 2019.