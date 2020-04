Claas zet zwenkfronthef van Sauter in optielijst

De zwenkbare fronthef van Sauter staat voortaan bij Claas in de optielijst. Daarmee kan een maaier 30 centimeter naar beide zijde zwenken.

Sauter presenteerde de zwenkbare fronthef in 2018. Machinefabrikant Claas heeft deze mogelijkheid nu opgenomen in de optielijst. Met de zwenkbare fronthef is het mogelijk om bijvoorbeeld een frontmaaier dertig centimeter naar links en rechts te zwenken. Wie dan een bochtje maait met een vlindermaaier, voorkomt dat er een streepje gras rechtop blijft staan. Of dat er over het gras en het zwad wordt gereden, met brede banden.

Bermonderhoud

De zwenkbare fronthef heeft een dubbelwerkende cilinder die je handmatig bedient. Naast het reguliere maaiwerk is zo’n zwenkbare fronthef bruikbaar bij bermonderhoud, waarbij je een klepelbak een paaltje of boom laat ontwijken. In heuvelachtige gebieden wordt zo’n hef gebruikt om eventueel zijwaarts glijden te compenseren.

Wie met een vlindermaaier een bocht maait, laat al gauw een streepje gras staan. Dát voorkomt de zwenkbare fronthef die je handmatig de bocht instuurt. - Foto: Claas

In plaats van hefstangen

De optie kost bruto € 2.900 en is te bestellen bij Sauter-importeur Landkracht Agri in Nijverdal (Ov.) of bij een Claas-dealer die ’m opbouwt. In feite worden de hefstangen verwijderd, en dáár wordt de zwenkbare fronthef aangebouwd. De trekker moet dus al voorzien zijn van een fronthef, en een ventiel voor de dubbelwerkende cilinder.

Een maaier komt – afhankelijk van het type fronthef – gemiddeld 12 tot 15 centimeter verder naar voren te hangen. De zwenkhef past aan de frontheffen van Sauter, de frontheffen van de Claas Arion en Axion-serie, alsook aan de Fendt 500, 700, 800 en 900-serie.