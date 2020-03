Trekkerverkoop gehalveerd in januari 2020

De Nederlandse trekkerverkoop in januari 2020 is uitgekomen op 113 stuks, dat is een halvering ten opzichte van januari 2019.

Dat blijkt uit de verkoopcijfers van Fedecom, de brancheorganisatie van landbouwmechanisatiebedrijven. Het aantal verkochte trekker is exact even hoog als in januari 2018. Cijfers per merk zijn voor de januaricijfers van dit jaar nog niet beschikbaar. Vanwege mededingingseisen worden die met een vertraging van een jaar gepubliceerd.

Best verkocht is Fendt

Het best verkochte merk over januari 2019 was Fendt met 57 stuks. Massey Ferguson verkocht 55 trekkers en op de derde positie stond Valtra. Over het hele jaar 2019 werden 2.866 trekkers verkocht in Nederland, In 2018 waren dat er 2.820 ondanks de duidelijke lagere verkopen in januari.