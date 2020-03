Omzet Lemken blijft gelijk na 2 jaar van stijging

De Duitse machinefabrikant Lemken hield de omzet in 2019 gelijk aan het jaar ervoor. De omzet bedroeg € 380 miljoen. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf dinsdag 24 maart publiceerde.

Over 2017 bedroeg de omzetgroei nog 11% en over 2018 6%.

In 2019 liep de omzet in het tweede halfjaar onverwacht terug na een ‘zeer goed eerste halfjaar’. Veel boeren hadden te kampen met extreme weersomstandigheden en politieke onzekerheden, zoals handelsbeperkingen die de activiteiten voor landbouwtechniek moeilijker maakten.

De thuismarkt Duitsland, met een aandeel van 23% van de omzet, kreeg te maken met een omzetdaling van 2%. De omzet in Frankrijk groeide met 26% en is goed voor 15% van de totale omzet. Daarnaast wist ook Nederland goed te presteren met een aanzienlijke omzetgroei, schrijft het bedrijf.

Uitstel aanschaf landbouwmachines

In Midden- en Oost-Europa daalde de omzet met bijna 9%. In Oekraïne daalde, na succesvolle jaren, de omzet met 39%. Dat kwam volgens Lemken doordat landbouwbedrijven voor het eerst de mogelijkheid kregen land te kopen en daarom werd de aankoop van landbouwtechniek uitgesteld. Ook de omzet in Azië, Australië en Nieuw-Zeeland was zwakker. De omzet in Noord-Amerika nam toe met 23%. Daarmee komt deze afzetmarkt nu op de vierde plaats. De omzet in Japan en China bleef stabiel.