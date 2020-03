Mols stopt met import trekkermerk Arbos

Handelsonderneming B. Mols uit het Limburgse Buchten beëindigt het importeurschap van het trekkermerk Arbos, vanwege een moeizame samenwerking met de fabrikant. Het machinemerk Arbos bouwt trekkers in Italië, eigenaar is het Chinese concern Lovol.

Mols startte met de import in oktober 2018, en verkocht sindsdien drie Arbos 5000-series. Mols blijft die trekkers onderhouden en voorzien van service en onderdelen.

Handelsonderneming B. Mols importeert verder Sgariboldi-voermengwagens, Dönder-kunstmeststrooiers en Ünlü-ploegen, en is dealer van Stiga en Sip. Mols ambieert een dealerschap van een ander trekkermerk.

Vorige week diende Arbos Group, met daaronder de merken Arbos, Goldoni en Matermacc, een faillissementsprocedure in, om een staat van insolventie te verkrijgen en zo te proberen om een daadwerkelijk faillissement te voorkomen. De beslissing van Mols om te stoppen met de Arbos-import, staat hier volledig los van.