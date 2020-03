Marmix lanceert nieuwe Super Champ voermengwagen

Marmix presenteert de derde generatie van de Super Champ-serie zelfrijdende voermengwagens. De eerste Nederlandse Super Champ SL rijdt nu in Friesland.

Een van de vernieuwingen betreft de frees. Deze kreeg verhoogde messen, wat in samenwerking met het toegevoegde werprad de capaciteit vergroot. Hierdoor kon de opvoer smaller en hoger worden, wat ruimte bood voor een 15 cm bredere cabine.

Lees verder onder de foto

Met langere tanden op de frees en een werprad krijgt de machine de opvoerband sneller vol. - Foto's: Marmix

Wegklapbare motor van Mercedes

Deze loonwerkersmachine kreeg ook een andere Mercedes-motor, een zescilinder van 7,7 liter en 285 pk (210 kW). De krachtbron voldoet nu aan de emissie-eisen van Fase IV. Bijzonder is dat de motor eenvoudig hydraulisch een stukje is weg te klappen achter de wagen. Dit maakt het inwendige beter toegankelijk voor monteurs die onderhoud aan de motor willen doen.

Lees verder onder de foto

Drie generaties Super Champ, van links naar rechts. De cabine van de nieuwste is breder en hoger.

Achteraan is een derde as onder de voermengwagen geplaatst. Dit vermindert de aslast op kwetsbare erven en onderkelderde voergangen. Opgeklapt is de wagen op twee assen wat wendbaarder op krappere boerenerven. Op de weg mogen zowel de 14- als de 18-kuubs wagen tot 2.500 kilo belading meenemen op twee assen; met drie assen is dat 7.000 respectievelijk 9.000 kilo. Op het erf met drie assen kan er volgens de fabrikant nog 500 kilo meer in de 18-kuubs Super Champ.

Lees verder onder de foto

Het subframe met motor en hydrauliek kan een stukje uitzwenken om de monteur toegang te bieden.

Meer comfort chauffeur

Verder nam Marmix de cabine onderhanden. In deze geveerde werkplek zit de chauffeur een stuk hoger dan in de voorgaande modellen, een plus voor het zicht. De bediening kreeg een nieuw display en een multifunctionele joystick, waarmee deze weer bij de tijd is.

De vanafprijs (catalogus) van de 18-kuubs Marmix, inclusief onder meer airco en centrale smering, bedraagt € 350.000.