Machinefabrikant Manitou groeit in 2019 met 11%

Manitou Group sluit 2019 af met een omzet van ruim € 2 miljard, dat is 10% meer dan in 2018.

Het Franse Manitou Group, waaronder ook machinemerken Gehl en Mustang vallen, sluit het boekjaar 2019 af met een omzetgroei van 11%. Daarmee is de omzet van het concern voor het eerst boven de € 2 miljard gekomen (€ 2,094 miljard). Volgens Manitou Group groeide vooral de verkoop van machines in de Verenigde Staten.

Vooral meer verreikers

De divisie waar kleine machines onder vallen (mini-shovels en schrankladers), groeide met 5% tot een omzet van € 328 miljoen. De grotere machines (onder meer verreikers) groeide met 13% tot € 1.456 miljoen. De derde tak, de zogenoemde service en oplossingen (onderdelenvoorziening en onderhoudscontracten), groeide met 12% tot € 309 miljoen.

Zorgen om coronavirus

Manitou houdt er rekening mee dat de verkopen in 2020 gaan dalen met 10% ten opzichte van 2019. Die verwachting is ten dele gebaseerd op de uitbraak van het coronavirus, wat invloed heeft op de wereldwijde verkopen van Manitou. Op dit moment zegt Manitou nog geen effecten van het virus te ondervinden. Maar het concern verwacht dat in een later stadium wel vanwege vertraagde toelevering van onderdelen vanuit China en Italië, stagnerende markten, tijdelijke sluitingen van bouwplaatsen en arbeidsverzuim om verdere virusverspreiding te voorkomen.