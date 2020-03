Kubota koopt aandelen van fabrikant Escorts Limited

Japanse machinefabrikant Kubota koopt 9.1% van het aandelenkapitaal van de Indiase trekkerfabrikant Escorts Limited.

Het Japanse Kubota investeert omgerekend ruim € 133 miljoen in de Indiase trekkerfabrikant en verwerft daarmee 9.1% van het aandelenkapitaal. Escorts Limited is het moederbedrijf achter de trekkermerken Farmtrac en Powertrac, waarbij de laatst genoemde alleen in India wordt verkocht. Met de aankoop hoopt Kubota sterker aanwezig te zijn in de gigantische (en groeiende) Indiase trekkermarkt. Volgens Kubota worden zelfs nergens ter wereld meer trekkers verkocht dan in India, wat betreft aantallen.

Leren goedkoop bouwen

Met de aankoop van aandelen wil Kubota de samenwerking intensiveren, en hopen zij op synergie voordelen wat betreft ontwikkeling, productie, verkoop en distributie. Daarbij vormen volgens Kubota de relatief goedkope en eenvoudige Escorts Limited-trekkers de basis van de gigantische Indiase trekkermarkt, en ontstaat er vraag naar dit soort trekker ook buiten India. Kubota hoopt die vraag te kunnen bedienen en daarvoor te leren van het Indiase bedrijf.

Samen produceren

In 2008 opende Kubota al een vestiging in India. En in februari 2019 ontstond er een joint venture fabrieksvestiging met Escorts Limited, en daar verwachten de bedrijven in juli te starten met de massaproductie van trekkers.