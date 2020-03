Grimme opent testbaan en een logistiek centrum

Machinefabrikant Grimme opent een testbaan voor zelfrijders en een logistiek centrum voor dochteronderneming Ricon.

Grimme uit Damme, fabrikant van machines voor de aardappel-, groente- en bietenteelt, heeft 2 bouwprojecten afgerond in het Duitse Rieste, pal naast de Autobahn 1 tussen Bremen en Osnabrück. Zo opent Grimme een testbaan voor zelfrijdende oogstmachines, en een logistiek centrum voor dochteronderneming Ricon wat transport- en zeefbanden fabriceert.

Een zelfrijder op de testbaan naast de fabriek in het Duitse Rieste. Rechts in beeld, ligt de Autobahn 1. - Foto's: Kevin Kalbitz

Ook voor scholing

De testbaan is een ruim 800 meter lange en 10 meter brede weg waar Grimme zelfrijdende oogstmachines kan testen. Het gaat om een lang geasfalteerd recht stuk, met aan weerzijde een lus om te draaien. Die lus kan Grimme tevens gebruiken voor draaiproeven. Er is ook een 150 meter lange hobbelweg aangelegd, waarop Grimme kan testen op belasting. De fabrikant verwacht voortaan prototypes al intensief te kunnen testen op de eigen testbaan. Volgens Grimme gaat inbedrijfstelling nu ook sneller, omdat dit deels al op de fabriek gebeurt. De testbaan wordt ook gebruikt voor scholing van servicemonteurs en kopers, om met de machine te leren rijden.

Het gebouw op de voorgrond is het nieuwe logistieke centrum voor dochteronderneming Ricon waar Grimme zeef- en transportbanden fabriceert.

Onderdelenopslag

Tegelijkertijd opent Grimme op dezelfde locatie een nieuw logistiek centrum bij dochteronderneming Ricon waar de productie van zeef- en transportbanden plaatsvindt. Hierin investeert Grimme € 3,5 miljoen. Het gebouw bestaat uit 7.000 vierkante meter oppervlak, plus een 800 vierkante meter grote tussenhal. Deze hal sluit aan op de productieafdeling. Er is opslagcapaciteit voor 7.200 zeef- en transportbanden en er is een magazijn met 3.000 vierkante meter vloeroppervlak. De onderdelen worden nu ongeacht de weersomstandigheden opgeslagen. Dit vereenvoudigt het logistieke proces.