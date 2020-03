Grimme checkt machines op nieuwe testbaan

De Duitse machinefabrikant Grimme onderwerpt nieuwe zelfrijdende oogstmachines aan een testprogramma op een nieuw aangelegde testbaan.

Daarnaast worden de machines daar direct vanuit de fabriek zodanig afgesteld dat de werktuigen direct in de praktijk kunnen worden ingezet. De fabrikant heeft bij de fabriek in Rieste een 800 meter lange en 10 meter brede geasfalteerde testbaan in bedrijf genomen.

Rotonde nabootsen

Deze baan ligt direct naarst de snelweg A1 tussen Osnabrück en Bremen. Aan het eind loopt deze baan rond zodat het op- en afrijden van een rotonde kan worden nagebootst. Daarnaast kan de belasting van de machine worden getoetst op een 150 meter lange ruwe weg.

Bedrijfsklaar afstellen

De nieuwe testbaan maakt het volgens Grimme makkelijker om de zelfrijders zo vanuit de fabriek bedrijfsklaar af te stellen. “Dit garandeert de klant een onberispelijke machine die onmiddellijk kan worden gebruikt”, claimt de fabrikant.

Nieuw logistiekcentrum van Ricon

Vlak naast de nieuwe testbaan heeft dochteronderneming Ricon een nieuw logistiekcentrum gebouwd. Dit laatste vergde een investering van € 3,5 miljoen. Het nieuwe onderkomen biedt onder meer ruimte voor de opslag van 7.200 zeefbanden.