Geveerde vooras op compacte MF-serie

Massey Ferguson (MF) levert vanaf juli 2020 een geveerde vooras op de compacte 3700 Alpine-serie. Het is zelfs een onafhankelijk geveerde vooras. Meerprijs is € 4.300.

Begin 2019 introduceerde Massey Ferguson de zogenoemde Alpine 3700-serie. Deze serie biedt een compacte trekker die bedoeld is voor de kleinere boer. Dankzij de compacte bouw en het lage zwaartepunt is de trekker geschikt voor organisaties als gemeenten en waterschappen. Deze serie omvat drie modellen met motorvermogens variërend van 75 tot 95 pk.

‘Onafhankelijke’ hydraulisch geveerde vooras

Daar komt nu een vernieuwing bij: de optie van een hydraulisch geveerde vooras (meerprijs circa € 4.300). Bijzonder is dat dit een zogenoemde ‘onafhankelijke’ geveerde vooras is. Dat betekent dat zowel de linker- als rechterhelft apart van elkaar kan in- en uitveren. Deze wijze van vering staat doorgaans bekend als comfortabeler vergeleken met de voorassen die enkel een veersysteem in het midden van de as hebben, onder het chassis/motorblok.

Keuze uit drie modi

Er is keuze uit drie modi van deze geveerde vooras: automatisch (1), geblokkeerd (2) en handmatig (3). In de laatste, de handmatige modus, kan de chauffeur het veersysteem 4,5 centimeter omhoog of omlaag zetten. Dat kan handig zijn bij het aan- en afkoppelen van werktuigen.

Diverse luxe-niveaus en cabinehoogtes

De 3700-Al-serie omvat modellen in verschillende luxe-niveaus en cabinehoogtes. De geveerde vooras is onder alle modellen leverbaar. MF bouwt deze trekkers – ook met deze geveerde vooras – in de Italiaanse fabriek van Carraro.