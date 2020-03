Eerste trekkers met TIM-certificatie

Deutz-Fahr krijgt als eerste een TIM-certificaat voor zijn trekkers. Hierbij stuurt een werktuig de trekker aan.

De Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) heeft een TIM-certificaat afgegeven aan Deutz-Fahr. Daarmee is Deutz-Fahr het eerste trekkermerk met zo’n certificaat en de eerste die officieel van TIM-functionaliteiten gebruik mag maken. Het certificaat geldt voor de traploze Deutz-Fahr’s 6155.4 tot 6175.4 TTV en de 6155 tot 6215 TTV.

Foto: Michel Velderman

TIM staat voor Tractor Implement Management. Dit is nieuwe elektronische regeltechniek waarbij een werktuig commando’s geeft aan de trekker. In feite bedient het werktuig dan zelf hydraulische functies, rijsnelheid, aftakas, hefinrichting of het stuurwiel.

Voor de pers

Het schoolvoorbeeld van wat TIM kan, is ronde balen persen. Hierbij kan de rondenbalenpers automatisch de trekker afremmen als de perskamer vol raakt. Vervolgens geeft de pers het commando om de achterklep te openen, te lossen en te sluiten en laat daarna de trekker weer versnellen. Ook het wikkelen van de baal neemt het werktuig eventueel uit handen van de chauffeur.

Ook Krone heeft TIM

Op initiatief van trekkerfabrikanten is in 2013 binnen AEF een TIM-werkgroep ingericht die zich bezighoudt met Isobus Automation. AEF is ook bekend van de ontwikkeling van de Isobus-standaard.

Vorige maand ontving ook Krone zo’n certificaat voor de Fortima-, Comprima- en VariPack-rondebalenpersen. Een rondvraag leert dat praktisch alle trekker- en werktuigfabrikanten aan dit soort TIM-functies werken.

In de AEF-database wordt bijgehouden welke machines met TIM mogen werken.