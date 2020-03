CNHi gaat samenwerken met Cubic Telecom

Het moederbedrijf van New Holland, Case IH en Steyr gaat een samenwerking aan met Cubic Telecom voor connectiviteit in trekkers.

De nieuwe samenwerking tussen CNH Industrial, het moederconcern van New Holland, Case IH en Steyr, en het Ierse Cubic Telecom uit Dublin, heeft betrekking op de connectiviteit van trekkers. Hierbij gaat het om de dataoverdracht tussen trekkers, oogstmachines en bedrijfsmanagementsystemen. Cubic Telecom is namelijk gespecialiseerd in draadloze netwerken voor voertuigen. Een voorbeeld van wat Cubic zoal doet, is een samenwerking met automerk Audi. Er rijden ruim een miljoen Audi-auto’s rond waarbij via Cubic’s-Platform in de auto draadloos email wordt gecheckt en muziek wordt gestreamd.

Real-time dataoverdracht

Het gaat om een zogenoemd PACE-platform, wat CNH zal gaan gebruiken. Dat werkt wereldwijd middels LTE (Long Term Evolution, ofwel 4G) of zelfs al een 5G-netwerk. Over dat agrarisch Internet-of-Things-netwerk wordt dan straks automatisch real-time data verstuurd naar de bedrijfscomputer. Denk hierbij aan opbrengstgegevens van een perceel, of motordata van een trekker of maaidorser.

Nu ook agrarisch

Het is voor Cubic Telecom de eerste stap in de agrarische sector. De samenwerking geldt in de eerste instantie voor CNHi’s agrarische merken, en alleen in Europa, Brazilië, Noord-Amerika, en Azië voor enkele trekkermodellen in 2020. Later zal het netwerk ook voor andere CNHi-merken gaan werken, zoals Iveco en ook de bouwmachines van Case en New Holland.