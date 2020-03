Amazone introduceert nieuwe 1.500 liter front-tank

De nieuwe Amazone front-tank van 1.500 liter, de FT 1502, voor de UF-veldspuit, zorgt ervoor dat je in combinatie met de 2.000 liter UF 02 in een keer 3.500 liter mee kan nemen.

Het verschil tussen de nieuwe FT 1502 en de kleinere 1.000 liter FT 1001 zit vooral in de tankinhoud. “Je gaat richting een compacte zelfrijder. Dat maakt deze combinatie met de nieuwe FT 1502 een interessant alternatief”, zegt Mark Slootman van importeur Kamps de Wild.

Dankzij de FT 1502 in combinatie met de UF 02 veldspuit kan je in een keer 3.500 liter meenemen. Foto: Amazone

Geïntegreerd systeem

Het bijzondere aan de front-tank is de volledige integratie met de gemonteerde sproeier via het elektronische vulniveau-managementsysteem FlowControl+ in de ISOBUS-terminal. Door het voortdurende pompen tussen de voor- en achtertank is de sproeivloeistof altijd van gelijke samenstelling. Als gebruiker hoef je hier dus niet meer zelf op te letten. De ISOBUS-terminal regelt automatisch het vloeistofcircuit, zodat er altijd een optimale gewichtsverdeling is tussen de beide tanks. Dankzij het systeem worden tijdens het vulproces beide tanks automatisch gevuld en automatisch geleegd. Daarnaast worden beide tanks ook gereinigd.

Twee varianten

De nieuwe fronttank is al beschikbaar. Deze komt in twee varianten. De FT1502 met FlowControl+ voor € 9.305 en de variant zonder FlowControl+ voor € 5.235.