Vredo vernieuwt schijvenbemester

Machinefabrikant Vredo uit Dodewaard (Gld.) vernieuwd de schijvenbemesters. De ZB4, zoals de vierde generatie heet, is op alle punten vernieuwd.

De ‘ZB4’ is de vierde generatie van Vredo’s schijvenbemesters. Die is op praktisch alle punten vernieuwd. In het kort: minder bewegende delen, ruim 600 kilo lichter en tóch wordt-ie niet duurder. Het enige dat níet veranderd aan ­Vredo’s nieuwe bemester, is de opstelling van de V-schijf. Weliswaar bouwt Vredo die V-schijf nu aan nippelloze lagers met cassettekeerring. Dat betekent dat je deze lagers nooit meer hoeft te smeren.

Dit jaar gaat het om een luxe ‘Contractor’-uitvoering, vrij vertaald: loonwerkersuitvoering. In 2022 verwacht Vredo een boerenuitvoering van 5.5 tot 7.5 meter werkbreedte te leveren. Let op de horizontaal liggende 'stoterstang', die fungeert als afsluiter. - Foto's: Bob Karsten

Een nuance: zelfs die typische V-schijf is straks niet meer vanzelfsprekend in de Vredo-folder. De fabrikant werkt namelijk aan een bemester met bolle schijven. Die is vooral bedoelt voor de Duitse markt, waar de V-schijf soms als te agressief wordt gezien in tarweland.

Meesturende elementen

Naast dat Vredo voor het eerst een alternatief biedt voor de V-schijf, gaat Vredo ook voor het eerst meesturende schijven bouwen. Dat gebeurt met enige tegenzin, omdat de fabrikant bewegende delen hekelt. Maar, de ontwikkelaars bedachten nu een slijtvaste manier van draaien; een torsiedeel, waarbij twee kokers in elkaar draaien met rubberen ‘worsten’ ertussen. Dat werkt net zoals een steenbeveiliging van menig schijveneg. Hierdoor kunnen de elementen vier graden naar links en vier graden naar rechts wijken.

Voortaan zijn de schijven per tweetal opgehangen. En de elementen kunnen meesturen, vier graden naar links en vier graden naar rechts.

Afsluiten aan de grond

Opmerkelijk is de wijze waarop de afsluiters werken. Voortaan gaan de afsluiters niet meer los als de bemester op de grond zakt en dus kun je nu afsluiten met de bemester aan de grond. Hiertoe legt Vredo een soort stoterstang horizontaal tussen de V-schijven. Die stoterstang wordt hydraulisch of optioneel pneumatisch aangedrukt en die perst de uitloop dicht. Dit gaat normalerwijs per vier elementen, die allen op 18,75 centimeter afstand staan.

Middenonder de verdeelmolen bouwt Vredo twee blokkeercilinders, die drukken de hele bemester egaal horizontaal bij het uitheffen.

Open frame

De ‘ZB4’ is vooral herkenbaar aan het nieuwe frame. De bemester is meer ‘open’. Daardoor is-ie gemakkelijker schoon te maken, en het risico van vollopen onder het frame is verleden tijd. Een 9,75 meter brede bemester klapt op in vijf delen. Er wordt gewerkt aan een 15 meter brede variant. En de fabrikant dubt nog over een 18 meter brede variant, als veelvoud van het Duitse 36 meter-rijpadensysteem.

Afscherming voor transport gaat voortaan volledig mechnaische met veerspanning. Dat is minder storingsgevoelig dan de huidige werkwijze met elektronische aansturing en hydraulische cilinders.

Afscherming verloopt voortaan mechanisch; voorheen werkte dat met een hydraulische cilinder en een elektronische aansturing. Die mechanische afscherming is stukken eenvoudiger; er gaat nooit een ergerlijke zekering kapot. Dit jaar gaat het om een luxe ‘Contractor’-uitvoering, vrij vertaald: loonwerkersuitvoering. In 2022 verwacht Vredo een boerenuitvoering van 5,5 tot 7,5 meter werkbreedte te leveren.

De verdeelmolen staat iets hoger voortaan, en mede daarom is een trapje standaard. Deze is omhoog op te klappen.

Lichter, niet duurder

De ZB4 vervangt op termijn die huidige ZB3, die in 2009 werd geïntroduceerd. Detail: in alle vorige generaties – 33 jaar lang – waren slijtdelen uitwisselbaar omdat de schijfmeshouders, lagers en schijven praktisch niet veranderden. Bij de ZB4 gebruikt Vredo een heel ander frame. Bijzonder is, dat de nieuwe 9 meter brede ZB4 nu 2.720 kilo weegt; dat is ruim 600 kilo minder dan een net zo brede ZB3. Dat komt vooral door minder, en dunner maar hoogwaardiger materiaal. En voortaan zijn de elementen per twee V-schijven opgehangen, niet meer individueel.

Vredo werkt nu met 'buffercilinders', die ook wel bekend zijn van kranen. Dat betekent dat het laatste stukje van de slag smoort, en dus iets vertraagd. Daardoor klapt-ie rustig in.

Door een breed, dubbel scharnierpunt kan Vredo lichter bouwen en spaart het de helft van de veeraanspanning uit. Goedkoper, lichter, maar je levert dus iets in aan bodemvolging ten opzichte van de ZB3. Tevens bijzonder, is dat Vredo de vraagprijs niet verhoogt. Kostte een 9 meter ZB3 bruto € 60.000, dat is en blijft zo.