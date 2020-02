Twee Robotti’s voor eerste robotloonwerker

Dit voorjaar komen twee Robotti’s van de Deense fabrikant AgroIntelli naar het Groningse bedrijf Smart Agri Technology. De start-up van Han Hilbrands en Jeroen Wolters kocht de onkruid wiedende robots voor hun project Doorgrond.

Volgens Jeroen Wolters is het jonge bedrijf zijn tijd vooruit met het aanbieden van deze loonwerkservice met deze twee robots. Door de service aan te bieden, geven ze boeren de mogelijkheid om de nieuwe technieken te gebruiken en uit te zoeken of het bij ze past.

Bodemverdichting beperken

Jeroen: “De keuze voor het gebruik van robots is gemaakt omdat de autonome machines licht in gewicht zijn en precies in hun werk. Dit moet bodemverdichting beperken. Het gebruik van deze robots is vernieuwend en toch eenvoudig. De Robotti’s beschikken over een simpele schoffel en een camera om de rijen te kunnen volgen. Maar ondanks de eenvoud is het op deze manier van inzetten van de robots wel vernieuwend en vrij uniek in Nederland.”

Dit voorjaar van start

Begin april komt de eerste robot naar Nederland, begin mei de tweede. Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw is de eerste klant waar de robots gaan draaien. Daarnaast gaan de ondernemers in Duitsland demo’s draaien met de Robotti’s.