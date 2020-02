TREKKER is weer op zoek naar een kritische tester

Dit is je kans om zelf, op eigen bedrijf, een Lindner Lintrac 110 te testen.

Het gaat om de rubriek De Merkenwissel in het TREKKER-magazine. We zoeken een tester die zelf geen Lindners rijdt. Bijzonder aan deze trekker is de vierwielbesturing; ook de achterwielen sturen mee. We zoeken iemand die een vergelijkbare trekker heeft qua motorvermogen (ongeveer 110 pk), transmissie (liefst ook een traploze) en gewicht (zo’n 4 ton).

Wie test deze Lintrac 110 van Lindner voor de redactie? - Foto: Mark Pasveer

Neem contact op

Onze voorkeur gaat uit naar iemand die baat heeft bij een compacte en wendbare trekker. Interesse, en heb je in het voorjaar veel wisselende werkzaamheden? Mail ons dan op trekker@misset.com, vermeld je naam en woonplaats, en vertel in het kort iets over je bedrijf, werkzaamheden en de trekkers die je nu gebruikt. Een unieke kans!