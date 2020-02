Omzet van Kubota stijgt in 2019 met 3,8%

De Japanse fabrikant Kubota sluit boekjaar 2019 af met 3,8% omzetgroei tot omgerekend € 16,05 miljard.

De jaaromzet van het Japanse Kubota groeide van omgerekend € 15.47 miljard in 2018 met 3.8% naar omgerekend € 16.05 miljard in 2019. Kubota zag vooral omzetgroei in thuisland Japan, waar 8.3% meer machines zijn verkocht. Ook in Noord-Amerika beleefde Kubota een goed jaar. In Europa en Australië liep de omzet terug.

De omzet uit de verkoop van landbouwmachines, andere agrarisch-gerelateerde producten, motoren en constructiemachines is verantwoordelijk voor 81,9% van Kubota’s jaaromzet.

Stagnatie door brexit

Kubota wijt de teruglopende omzet in Europa aan een ongunstige wisselkoers tussen de euro en de Japanse yen, hetzelfde geldt voor het Britse pond. Volgens Kubota blijft de vraag naar trekkers en constructiemachines in Duitsland en Frankrijk evenwel groot.

De vraag naar trekkers in met name Duitsland en Frankrijk blijft groot, zegt Kubota. - Foto: Thomas Goettemann

Opmerkelijk: de verkoop van constructiemachines in het Verenigd Koninkrijk is gestagneerd, laat Kubota weten, vanwege bezorgdheid over een eventuele economische neergang veroorzaakt door brexit.

Ook in Australië daalden de verkopen, vanwege de droogte en moeilijke economische omstandigheden.