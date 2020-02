Meer trekkers verkocht in 2019

De trekkerverkoop in Nederland is vorig jaar licht gegroeid.

In totaal werden 2.866 landbouw- en smalspoortrekkers afgeleverd aan de eindgebruiker. In 2018 waren dat 2.820 trekkers. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Fedecom.

Inhaalslag in december

In december maand werd er nog een inhaalslag gemaakt. Tot en met november was het aantal verkochte trekkers nog ongeveer gelijk met het jaar ervoor. In december van afgelopen jaar werden 480 afgeleverd aan de eindgebruiker, tegenover 437 in 2018. Het gemiddeld aantal verkochte trekkers over de afgelopen vijf jaar is 2.824. Daarmee kan 2019 gezien worden als een gemiddeld jaar.

Meer compacte trekkers verkocht

Ook van de compacte trekkers werden er vorig jaar meer verkocht: 661 tegenover 629 in 2018. Zowel John Deere als Deutz-Fahr verkochten meer compacte trekkers, respectievelijk 22 en 21. Het Aziatische merk Kioti moest inleveren op de verkopen met 39 trekkers en het merk Shibaura met 40 trekkers.

Minder Massey Fergusons verkocht in 2018

Fedecom publiceert ook de verkopen per trekkermerk over 2018. Daaruit blijkt dat de verkoop van Massey Ferguson trekkers in dat jaar terugzakte met 135 trekkers. In totaal werden nog 211 trekkers van dat merk verkocht. De grootste stijging in het aantal verkopen was voor John Deere met een plus van 49 trekkers. In totaal gingen 640 John Deere trekkers naar een eindgebruiker.

Fendt en New Holland

Daarmee staat dit merk nipt op een tweede plaats van meestverkochte in Nederland. New Holland wist namelijk 1 trekker meer te verkopen en kwam daarmee op de eerste plaats.

De derde plaats, op enige afstand van New Holland en John Deere, is voor Fendt met 392 verkochte trekkers in 2018. In verband met de mededingingswet worden de verkoopcijfers per merk pas na twaalf maanden vrijgegeven.