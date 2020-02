Bos Mechanisatie onder Kamps de Wild Holding

De activiteiten van Bos Mechanisatie in Easterein (Fr.) en Harich (Fr.) worden ondergebracht bij Kamps de Wild Holding.

Claas- en Amazone-dealer Bos Mechanisatie in Friesland komt onder de vlag van Kamps de Wild Holding, een divisie binnen Royal Reesink. Het gaat om de vestigingen in Easterein en Harich van het Friese landbouwmechanisatiebedrijf. Bos Mechanisatie heeft in Sneek nog een derde vestiging wat zich bezig houdt met tuin- en parktechniek, maar die vestiging blijft buiten de transactie.

Het gaat vooralsnog om een intentieverklaring die ondertekend is. Naar verwachting wordt de transactie komend voorjaar afgerond.